Enseignante poignardée à Caen : le suspect est « inconnu des services de police »

La procureure de la République de Caen a communiqué, à 14h40, les premiers éléments sur cette affaire.

« Ce matin, vers 11h15, un élève du lycée Malherbe a, pendant un interclasse, porté un coup de couteau à un professeur de l’établissement, chargé de sa classe » indique Amélie Cladière, la procureure. « Le professeur a été atteint à la gorge mais ses jours ne sont pas en danger », ajoute-t-elle.

« Des premières vérifications, il ressort que ce jeune, âgé de 15 ans, n’aurait aucun antécédent judiciaire et est inconnu des services de police. Par ailleurs, les témoins n’ont pas fait état d’une altercation, ni d’aucun incident entre cet élève et ce professeur depuis le début de l’année. Le geste est en l’état totalement inexpliqué. Le mis en cause a été placé en garde à vue, les vérifications médicales sont en cours », précise la procureure.

En effet, la procédure veut qu’un médecin s’assure de l’état de santé du mis en cause avant toute garde à vue. Il peut aussi être amené à poser un premier diagnostic sur l’état psychologique de la personne.

Des pompiers ainsi que deux ambulances et le Smur ont été mobilisés. La police municipale est intervenue en premier pour arrêter l’agresseur présumé : elle est située à 500 mètres du lycée. La police nationale est également entrée dans l’établissement pour des inspections, notamment au quatrième étage où s’est déroulée l’agression. « Une cellule d’écoute et de soutien psychologique est, dès à présent, mise en place à l’intention de l’ensemble des élèves et des personnels », ajoute le proviseur.