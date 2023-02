Enseignante assassinée à Saint-Jean-de-Luz : l’élève de 16 ans dit avoir « entendu des voix »

Un élève de 16 ans a poignardé son enseignante au sein du collège-lycée Saint Thomas d’Aquin.

Les intentions et les motifs du passage à l’acte de l’adolescent interrogent. Ce jeune, né en 2007, a été interpellé.

Selon des informations du Parisien, le lycéen en question est inconnu de la justice et aurait déclaré avoir « entendu des voix » lui disant de tuer son enseignante.

L’enquête a été confiée par le parquet à la police judiciaire.

D’après le procureur de la République de Bayonne, l’agresseur présumé est un élève de la classe de la victime.

Les autres élèves de l’établissement scolaire catholique ont été priés de rester dans leurs classes, selon France Bleu.

Vers 10 heures du matin, un lycéen de 16 ans scolarisé en classe de seconde au sein du collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin, a sorti un couteau de son sac pour poignarder sa professeure d'espagnol. Les faits se sont déroulés dans la salle de classe. Touchée au sternum, en arrêt cardio-respiratoire, le pronostic vital de l'enseignante âgée de 50 ans était très engagé. Vers 11h30, le parquet a annoncé sa mort.

Selon BFMTV, l'élève, qui a sorti un couteau avec une lame d'environ 10 centimètres, a fermé la porte de la salle et mis un coup de couteau au sternum de l'enseignante, avant de se réfugier avec son arme, dans la salle d'à côté. Il a alors expliqué au professeur présent que c'est une voix qui lui avait demandé d'agir. Le professeur a réussi à prendre l'arme et est resté avec l'adolescent jusqu'à l'arrivée de la police.

Inconnu de la justice, l'élève a immédiatement été interpellé et transporté au commissariat de Saint-Jean-de-Luz et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, l'adolescent souffrirait de troubles psychiatriques, et aurait dit "être possédé", après son passage à l'acte.

Le collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin, situé dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz, est un établissement très réputé d'enseignement catholique.

Pap Ndiaye, le ministre de l’Education, est attendu sur place, ainsi que la rectrice de l’Académie.

A la sortie du conseil des ministres ce mercredi matin, le porte-parole du gouvernement a eu une « pensée » pour l’enseignante mortellement touchée dans l’exercice de ses fonctions et a affiché « tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble ». Olivier Véran a par ailleurs évoqué le « traumatisme » que ce drame « peut représenter à l’échelle de la Nation ».

Ce drame relance le débat sur la violence au sein des établissements scolaires et sur le suivi psychiatrique des adolescents en détresse.