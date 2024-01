Enfants scolarisés dans le privé : Amélie Oudéa-Castéra « regrette » d'avoir pu « blesser certains enseignants » du public

En assumant de scolariser ses enfants au collège-lycée Stanislas, la nouvelle ministre de l’Éducation nationale a déclenché la fureur de la gauche et des syndicats.

Nommée ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ce jeudi 11 janvier, Amélie Oudéa-Castéra a fait son mea culpa après ses propos polémiques sur son choix d’inscrire ses enfants dans le privé. Dans une déclaration, la nouvelle locataire de la rue de Grenelle «regrette» d'avoir pu «blesser certains enseignants» du public et assure qu'elle sera «toujours» aux «côtés» de «l'école publique et de ses professeurs».

Amélie Oudéa-Castéra avait déclenché dès le lendemain de sa nomination la première polémique du nouveau gouvernement formé par Gabriel Attal. Ceci en expliquant, à la suite d’une question posée par un journaliste, pourquoi ses enfants ne sont pas inscrits à l'école publique. Ses trois garçons sont en effet scolarisés au collège-lycée Stanislas, dans le 6e arrondissement de Paris.

«Notre aîné, Vincent, a commencé comme sa maman à l'école publique, celle de Littré», a expliqué la nouvelle ministre de l’Éducation nationale, avant d’invoquer «la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu un paquet d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées». Dès lors : «à un moment on en a eu marre, comme des parents de milliers de familles qui ont fait un choix d'aller chercher une solution différente.»