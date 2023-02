En Russie, la peur s’installe après le retour au pays de soldats du groupe Wagner

Un soldat russe en Ukraine, avril 2022

Parmi les personnes recrutées par la société militaire privée Wagner figurent des meurtriers et des criminels endurcis

Anatoly Salmin, voleur et meurtrier reconnu coupable, est sorti de prison avec des années d’avance. C’est sa récompense pour s'être porté volontaire dans le cadre de « l’opération spéciale » et avoir réussi à survivre.

Des centaines de détenus recrutés dans les rangs de Wagner, une société militaire privée liée à l'homme d'affaires Evgeny Prigozhin, ont été tués ou gravement blessés en Ukraine. Mais une vidéo publiée le mois dernier montre plusieurs dizaines d'anciens condamnés - parmi lesquels des meurtriers, des trafiquants de drogue et des auteurs d'abus sexuels - se dirigent vers leurs villes d'origine dans le nord de la Russie, censés avoir obtenu leur pardon en survivant six mois dans les rangs de Wagner en Ukraine.

Lors d'interviews, les personnes qui connaissaient Salmin ont déclaré qu'elles craignaient de tomber sur le même homme qui terrorisait autrefois leur ville et qui est peut-être devenu intouchable du fait de son association avec Prigozhin, l'une des figures les plus célèbres de Russie.

« Nous avons commencé à le voir en ville il y a quelques semaines », a déclaré au Guardian un habitant du quartier qui connaît Salmin depuis de nombreuses années. « C'est un homme dangereux, nous savons tous ce qu'il a fait à son ami. J'ai dit à mes enfants de ne pas courir seuls dans les jours à venir. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait à son ami, car il a volé des gens, s'est battu à plusieurs reprises et a harcelé des filles. Il buvait beaucoup, se droguait et était violent ».

« Nous ne voulons pas que de telles personnes reviennent à Pikalevo », a déclaré cette personne, qui a demandé à ne pas être identifiée par crainte de représailles. « Quel genre de héros est-il ? », ajoute-t-elle.

Anatoly Salmin a été recruté par Wagner alors qu'il purgeait une peine pour vol. Mais en 2011, il a été reconnu coupable de meurtre. Selon la description du meurtre faite par le tribunal, Salmin et un ami se sont soûlés en pêchant dans une rivière locale et ont commencé à se disputer. Salmin a alors attrapé une pierre et a frappé son ami à la tête à deux reprises. Alors que l'homme continuait à se débattre, Salmin a maintenu la tête de son ami sous l'eau jusqu'à ce qu'il cesse de bouger.

« Il s'agit d'une petite fraction des crimes qu'il a commis », a déclaré une autre connaissance dans une interview accordée à un média russe plus tôt cette année, peu après la découverte de sa libération. « Il y a des gens qui ont encore très peur qu'il revienne dans notre ville. Et j'ai très peur qu'il fasse quelque chose à ces personnes. C’est une personne terrible ».

La question de la libération des condamnés qui se portent volontaires pour combattre au sein du groupe Wagner est controversée parmi les Russes, dont beaucoup craignent que ces hommes ne commettent d'autres crimes.