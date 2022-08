Emmanuel Macron va se rendre en Algérie du 25 au 27 août pour relancer la relation entre les deux pays

Le président Emmanuel Macron se rendra en Algérie du jeudi 25 au samedi 27 août.

Le président français Emmanuel Macron se rendra en Algérie du jeudi 25 au samedi 27 août, a annoncé l'Elysée, ce samedi 20 août. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, « le président de la République a remercié son homologue pour son invitation à venir en visite en Algérie », précise l'Elysée.

Selon la présidence française, « la conversation entre les deux présidents a notamment porté sur la préparation de ce déplacement, qui contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l’avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d’apaisement des mémoires ».

Le 18 juin, les dirigeants français et algérien avaient exprimé, lors d'une conversation téléphonique, leur volonté « d'approfondir » les relations entre les deux pays, avait annoncé la présidence algérienne. Cette volonté de réconciliation intervient après une grave crise diplomatique au début de l'automne dernier.

Le ton était monté fin septembre 2021, lorsque la France avait décidé de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Une réaction au « refus » de ces trois pays de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour de ressortissants refoulés de France.

Alger avait ensuite rappelé son ambassadeur à Paris, en réaction à des propos d'Emmanuel Macron affirmant que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'était construite sur « une rente mémorielle » entretenue par « le système politico-militaire ». L'ambassadeur était finalement retourné en France le 6 janvier.

Emmanuel Macron effectuera de jeudi à samedi son deuxième voyage en tant que président en Algérie, après une visite d'une douzaine d'heures en décembre 2017 au début de son premier quinquennat. Il se rendra à Alger et Oran.

Ce déplacement intervient au terme d'une séquence chargée de symboles avec le 60e anniversaire des Accords d'Evian (18 mars 1962), qui mirent fin à plus de sept ans de guerre entre insurgés algériens et armée française, et de l'indépendance de l'Algérie (5 juillet 1962) après 132 ans de colonisation française.