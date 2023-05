Emmanuel Macron tente de tourner la page des retraites en défendant l’efficacité de sa politique économique

x

Le narratif de la Macronie aura-t-il prise sur l'opinion publique ? Emmanuel Macron entend bien défendre le dynamisme de l’économie française, de sa réindustrialisation et de son attractivité sur la scène internationale, malgré une situation de finances publiques tendue et un climat social toujours dominé par la réforme des retraites et les inquiétudes des Français face aux effets de l’inflation.

Devant 150 chefs d’entreprise et parlementaires réunis dans la salle des fêtes de l’Elysée, jeudi 11 mai, il défendra donc de nouveau l’efficacité de la politique de l’offre menée depuis six ans, qui s’est traduite par environ 30 milliards d’euros de baisses d’impôts en faveur des entreprises depuis 2017, et par ce qu’il voit comme le début d’un mouvement de réindustrialisation du pays. Avant, vendredi, d’annoncer de nouveaux investissements étrangers « massifs » à l’occasion d’un déplacement à Dunkerque où il pourrait confirmer l’implantation d’une nouvelle usine de batteries pour l’automobile – signe que le pays demeure attractif malgré la réforme des retraites, qui a écorné son image à l’international.

Puis de clore la séquence lundi, par le sommet Choose France, à Versailles, devant quelque 200 patrons étrangers invités à l’occasion de cet événement dont c’est la sixième édition, et qui vise à promouvoir les investissements étrangers dans l’Hexagone. L’ensemble devant lui permettre de revenir sur un terrain qui lui est d’ordinaire favorable – celui de l’économie.

« Il y a une volonté de commencer à mettre en perspective les six ans d’Emmanuel Macron à l’Elysée face à une forme d’ingratitude de l’opinion qui veut que dès qu’un sujet est réglé, on l’oublie », analyse Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP. Une façon de montrer que si la réforme des retraites a été difficile et demeure un sujet de colère dans l’opinion, « il y a des résultats au bout du chemin sur des sujets majeurs comme la baisse du chômage ou les fermetures d’usines, et qu’Emmanuel Macron ne sert pas uniquement la France qui va bien ».