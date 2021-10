Emmanuel Macron et Jean Castex vont rencontrer la famille de Samuel Paty 

Un policier français se tient à côté d'un portrait de l'enseignant Samuel Paty exposé sur la façade de l'Opéra Comédie de Montpellier, le 21 octobre 2020, lors d'un hommage national.

La famille de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné il y a un an pour avoir montré des caricatures de Mahomet, rencontrera Jean Castex ce samedi 16 octobre avant de s'entretenir avec Emmanuel Macron, selon les précisions de Gabriel Attal. Une minute de silence sera respectée vendredi en hommage à Samuel Paty dans tous les établissements scolaires.

La France s'apprête à rendre hommage à Samuel Paty, un an après son assassinat. Une plaque sera dévoilée au ministère de l'Education nationale, avant une rencontre des proches avec le chef de l'Etat et le premier ministre. La famille de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné il y a un an pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, va rencontrer Jean Castex ce samedi 16 octobre avant de s'entretenir avec Emmanuel Macron, selon les annonces de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement :

"La famille de Samuel Paty rencontrera le Premier ministre Jean Castex, puis le président de la République (Emmanuel Macron) samedi" lors d'un échange à l'Elysée.

Samedi matin, "il y aura un hommage plus institutionnel avec le dévoilement d'une plaque au ministère de l'Education nationale". Un square Samuel Paty sera également inauguré samedi face à la Sorbonne.

Une minute de silence se tiendra vendredi en hommage au professeur dans tous les établissements scolaires, a précisé Attal, expliquant qu'il y aurait aussi "une heure de cours qui donnera lieu à un échange autour de la mémoire de Samuel Paty", les équipes pédagogiques étant libres de "la manière dont elles veulent organiser cet échange".