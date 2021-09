Emmanuel Macron annonce la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie française

Emmanuel Macron rencontre des chefs français lors de sa visite au Salon international de la restauration au hall Eurexpo à Lyon, le 27 septembre 2021.

Emmanuel Macron a annoncé la création d'un « centre d'excellence » de la gastronomie française afin de défendre et promouvoir les métiers de la bouche dans les compétitions internationales. Le chef de l'Etat a comparé cette future structure aux centres d'entraînement du football de Clairefontaine et du rugby de Marcoussis. Le président a laissé entendre que ce centre d’excellence pour la gastronomie française pourrait voir le jour à Lyon.

Emmanuel Macron a effectué une visite au Salon international de la restauration à Lyon ce lundi. Bien que victime d’un jet d’œuf lors de ce déplacement, le chef de l’Etat a surtout annoncé la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire dans les cafés et les restaurants afin de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés à l’embauche dans le secteur de la restauration.

Ce « centre d'entraînement et d'excellence pour l'ensemble des métiers culinaires » visera à « former pour arriver à l'excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France », selon les déclarations d’Emmanuel Macron face aux 200 invités du « dîner des chefs », le rendez-vous annuel des cuisiniers et pâtissiers les plus renommés.

Cette idée d'un centre d'excellence fait partie des propositions faites par Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Elysée, qui est devenu en février son « représentant personnel » au service de « la gastronomie française ».

