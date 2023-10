Émeutes de juin : Élisabeth Borne présente son plan aux maires

Après les émeutes qui ont embrasé la France cet été, Élisabeth Borne, accompagnée de plusieurs ministres de poids, exposera les mesures régaliennes du gouvernement.

Élisabeth Borne présente ce jeudi les mesures «régaliennes» du gouvernement en réponse aux émeutes urbaines de juin, en présence de nombreux maires réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. La première ministre réunira à cette occasion les maires des communes les plus touchées par les émeutes, qu’Emmanuel Macron avait reçus à l'Élysée début juillet.

Les mesures présentées mercredi visent notamment, selon Matignon, à «garantir la sécurité de nos concitoyens, à mieux soutenir les familles et renforcer la cohésion nationale». Les annonces porteront donc essentiellement sur le domaine «régalien», explique un conseiller ministériel, avant le Comité ministériel des villes (CIV) plusieurs fois reporté et qui se tiendra finalement vendredi à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Ce CIV doit apporter des solutions aux problèmes récurrents des quartiers prioritaires, tant sur le plan de l’emploi, du logement que de l’école ou des discriminations.

Jeudi, à la Sorbonne, Mme Borne s’exprimera après une introduction de Gilles Finchelstein, codirecteur général de la Fondation Jean-Jaurès. Plusieurs ministres en préciseront les contours : la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, détaillera celles ayant trait au «soutien à la parentalité» et au «rétablissement de l'autorité parentale». Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin précisera celles ayant trait à «l’ordre républicain» et le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti détaillera «les mesures judiciaires sur la responsabilité parentale et la justice des mineurs», selon Matignon. Le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, dévoilera les mesures relatives à son périmètre ministériel.