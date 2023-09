Émeutes de fin juin : la facture des dommages révisée à la hausse, à 730 millions d'euros

Le coût des sinistres liés aux violences qui ont suivi la mort d'un adolescent avait été évalué à 650 millions d’euros précédemment.

Le coût des dégradations liées aux violences urbaines qui ont suivi la mort d'un adolescent tué par la police lors d'un contrôle routier a été réévalué mercredi à 730 millions d'euros, contre 650 millions précédemment, selon un communiqué de France Assureurs publié ce mercredi.

Au total, 15.600 sinistres liés aux violences qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué lors d'un contrôle routier à Nanterre, ont été déclarés. Dans le détail, les dommages aux biens professionnels et aux collectivités locales représentent plus de 90% du coût total (respectivement 65% et 27%), selon la fédération des assureurs. De leur côté, «les dommages aux véhicules représentent 46 % des déclarations de sinistres et 6 % du coût total», précisent les professionnels. «Cette réévaluation des dommages liés aux violences urbaines de fin juin confirme le lourd tribut payé par les collectivités locales et leurs assureurs à ces émeutes», a déclaré Florence Lustman, présidente de France Assureurs, citée dans le communiqué.