Emeutes après la mort de Nahel : "La première réponse, c'est l'ordre, le calme et la concorde", selon Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est confié sur la crise liée aux émeutes ce jeudi 6 juillet.

A l’occasion d’un déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques en cette journée du 6 juillet, Emmanuel Macron a évoqué la situation de crise traversée par le pays après les émeutes ayant éclaté suite à la mort de Nahel lors d'un refus d'obtempérer.

Le chef de l’Etat estime que "la première réponse, c'est l'ordre, le calme et la concorde" après les émeutes, selon des informations de France Info :

"Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. La réponse à ce que nous venons de vivre, c'est de réussir (...) à ce que chacune et chacun n'ait pas la conviction dans la cité d'être un individu comme un autre, mais le dépositaire d'une citoyenneté plus grande que lui. C'est ça qui pendant ces nuits a manqué".