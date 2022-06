Elon Musk évoque un possible retrait de son offre de rachat de Twitter

Elon Musk arrive au Gala du Met 2022 au Metropolitan Museum of Art, le 2 mai 2022, à New York.

Le milliardaire accuse Twitter de rétention d‘information et estime que la compagnie ne partage pas suffisamment d'informations, notamment sur les faux comptes

Après avoir signé un accord chiffré à 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social, l'homme le plus riche de la planète estime que Twitter ne fait pas preuve d’assez de transparence et ne peut donc pas prouver sa réelle valeur. Une lettre adressée à la compagnie par ses avocats souligne que Twitter est en « violation matérielle évidente » de ses obligations.

« Sur la base du comportement de Twitter à ce jour, et de la dernière correspondance de la société en particulier, M. Musk pense que la société résiste activement et contrecarre ses droits à l'information. [...] Il s'agit d'une violation matérielle évidente des obligations de Twitter dans le cadre de l'accord de fusion et M. Musk se réserve tous les droits qui en découlent, y compris son droit de résilier l'accord de fusion », souligne la lettre.

En cause notamment, le nombre supposé d'utilisateurs de Twitter étant des bots ou des faux comptes. Elon Musk réclame de la clarté au réseau concernant ces utilisateurs, qui ne sont pas monétisables.