Elisabeth II n'a pas assisté à la messe du jubilé mais Harry et Meghan étaient là

Elisabeth II

Fatiguée après la journée d'hier, la reine Elisabeth II n'a pas assisté à la messe du jubilé. Venus des Etats-Unis, Harry et Meghan n'étaient pas présents sur le balcon où la famille royale était aux côtés de la reine face à la foule londonienne.

Ce vendredi, Harry et Meghan étaient invités à assister à la messe du jubilé, tandis que la reine se reposait dans son chateau de Windsor.

La foule est au rendez-vous, les images le montrent, il se confirme que la reine est très populaire au sein de la population. Mais elle ne fait pas pour autant l'unanimité comme le montre un sondage Ipsos-Mori, réalisé cette semaine : 68% des personnes interrogées se disant en faveur de la monarchie et 22% préférant une république, tandis que 10% disent qu'ils ne savaient pas souligne la BBC.

De leur côté, les recherches de YouGov ont révélé que les jeunes étaient beaucoup plus également répartis sur le soutien ou non à la monarchie par rapport aux personnes plus âgées. Et les gens en Écosse et à Londres avaient également des opinions plus divergentes.