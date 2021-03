Elections régionales : Jordan Bardella sera candidat pour le Rassemblement National en Ile-de-France

Jordan Bardella sera candidat pour le Rassemblement National lors de la campagne des élections régionales en Ile-de-France.

Jordan Bardella s’est exprimé sur la campagne des élections régionales en ce lundi 1er mars. Invité sur RTL, il a confirmé qu’il serait bien candidat pour le Rassemblement National en Ile-de-France lors des futures élections régionales au mois de juin 2021 :

"Je serai candidat à ces élections régionales. L'Ile-de-France, c'est ma région. J'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Les problèmes que j'ai pu rencontrer très jeune en Seine-Saint-Denis, on est en train de les retrouver dans tout le pays. L'Ile-de-France est une région qui a beaucoup marqué l'actualité ces derniers mois, de Samuel Paty aux événements qui se sont déroulés à Trappes, aux phénomènes de bandes et à cette ultra-violence qui gangrène la région et contre laquelle il nous faut agir avec force."

En 2015, le Rassemblement National avait récolté 14,02% des voix en Ile-de-France.

Jordan Bardella reconnaît que ce territoire n'est pas "un fief" du parti. Il voir sa candidature comme "un défi, avec l'ambition de porter le RN le plus haut possible".

Jordan Bardella sera opposé à Valérie Pécresse, présidente sortante et favorite des sondages mais également à Audrey Pulvar, actuelle adjointe d'Anne Hidalgo, à l'écologiste Julien Bayou, à la candidate de La France Insoumise, Clémentine Autain.