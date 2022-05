Elections législatives : un accord entre La France insoumise et le Parti socialiste est « en bonne voie » après un compromis sur les circonscriptions

Un accord entre La France insoumise et le Parti socialiste est « en bonne voie » après un compromis sur les circonscriptions pour les élections législatives.

70 circonscriptions doivent revenir aux socialistes. La répartition n’a pas encore été tranchée pour la Corse et les Outre-mer. Un autre accord dans le cadre de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale pour les élections législatives est donc imminent à gauche après le ralliement du Parti communiste, de EELV et de Génération.s.

La France insoumise et le Parti socialiste ont trouvé un « accord de principe » sur les circonscriptions dans le cadre des négociations en vue des élections législatives, selon des informations de BFMTV. Les socialistes devraient obtenir 70 circonscriptions. Un « accord global est en bonne voie » entre le PS et LFI, a annoncé mercredi la direction du Parti socialiste à l'Agence France-Presse.

Cet accord ne concerne pour l'instant ni la Corse, ni les Outre-mer. La répartition des circonscriptions dans ces deux zones doit encore être évaluée.

Un Conseil national du Parti socialiste est également prévu « dans les plus brefs délais », selon BMTV.

« Les discussions sur le fond doivent se poursuivre ce matin », a précisé une source à l'Agence France-Presse. La « désobéissance » sélective à l'Europe en fait partie.

La France insoumise a déjà conclu un accord législatif avec EELV, dimanche soir, et le Parti communiste français mardi dans le cadre de la « Nouvelle Union populaire écologique et sociale » (NUPES). La gauche souhaite ainsi peser lors des futures élections législatives, obtenir une majorité à l’Assemblée nationale et forcer Emmanuel Macron à gouverner avec une cohabitation et avec Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre.

Bernard Cazeneuve, l’ancien premier ministre de François Hollande, a annoncé qu’il quittera le Parti socialiste si les négociations avec La France insoumise aboutissent.

