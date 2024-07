Elections législatives : la participation atteint 59,71 % à 17 h au second tour, un record depuis 1981

La participation au second tour des élections législatives s'élève à 59,71% à 17 heures.

Le taux de participation au second tour des élections législatives s'est élevé à 59,71% à 17 heures, ce dimanche, dans l'Hexagone et en Corse, selon le ministère de l'Intérieur. Le 30 juin le taux de participation s'était établi à 59,39% en France métropolitaine, à la même heure.

La participation au second tour des élections législatives s'élève à 59,71% à 17 heures, d’après les chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur et selon des informations de BFMTV. En 2022, il était seulement de 38,11% à la même heure pour les précédentes législatives.

Le taux de ce dimanche est le plus haut depuis 1981 pour des législatives (61,4%). A l'époque, les législatives avaient été marquées par l'arrivée de la gauche de François Mitterrand au pouvoir.

Un regain de participation avait déjà été constaté le dimanche 30 juin, lors du premier tour de ces élections législatives.

Dimanche dernier, lors de ce premier tour, la participation finale avait atteint 66,71%.

Les résultats du second tour seront dévoilés à 20 h. Le vote blanc et l'abstention pourraient faire basculer certaines circonscriptions.

Selon des projections de l'Ifop, le taux de participation final de ce second tour devrait atteindre les 67,5% à 20 h ce dimanche. Il s'agirait là d'un chiffre légèrement plus élevé que celui du premier tour, à savoir 0,8 point de plus.