Elections législatives : Eric Zemmour lance un appel pour former une « grande coalition des droites »

Eric Zemmour a lancé un appel pour la formation d’une « grande coalition des droites et de tous les patriotes » pour « bâtir une majorité » aux législatives de juin

Eric Zemmour a plaidé ce mardi pour une « grande coalition des droites et de tous les patriotes » pour « bâtir une majorité » dans le cadre des élections législatives de juin « contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ».

Eric Zemmour s’est exprimé ce mardi sur la campagne des législatives. Le leader de Reconquête a lancé un appel pour la formation d’une « grande coalition des droites et de tous les patriotes » pour « bâtir une majorité » aux législatives de juin « contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon », selon des informations d'Europe 1.

Eric Zemmour a appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Mais il avait souvent dit auparavant ne pas croire aux chances de victoire de la candidate du RN.

Pour les législatives du 12 et 19 juin, Eric Zemmour estime que la « campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle est marquée par l'émergence de deux grandes coalitions, l'une macroniste, l'autre islamo-gauchiste » autour de Jean-Luc Mélenchon, précise-t-il dans un communiqué transmis à l'AFP.

Dans ce cadre, Eric Zemmour « propose la création d'une grande coalition des droites et de tous les patriotes pour les prochaines législatives. Je tends la main au Rassemblement National, aux Républicains qui refusent le macronisme et à Debout la France » de Nicolas Dupont-Aignan, selon les précisions d’Eric Zemmour.

