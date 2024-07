Elections législatives 2024 : Raphaël Arnault, le candidat antifa et fiché S, a été élu député

Raphaël Arnault a battu ce dimanche la députée sortante du Rassemblement national.

La députée sortante du Rassemblement national, Catherine Jaouen, a été battue par le militant de la Jeune Garde antifasciste, Raphaël Arnault, dans la circonscription d’Avignon. Les candidats LFI David Guiraud, Louis Boyard, Alexis Corbière ont aussi été élus au second tour. Rachel Keke, en revanche, a été battue par le maire LR de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun.

Raphaël Arnault, le candidat controversé investi par La France Insoumise et le Nouveau Front Populaire dans la circonscription d'Avignon, a battu ce dimanche la députée sortante du Rassemblement national, Catherine Jaouen, selon des informations du Figaro.

Ce militant de la Jeune garde antifasciste à Lyon va officiellement faire son entrée à l’Assemblée. Le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête du deuxième tour des législatives. Raphaël Arnault, fiché S, va donc officiellement accéder à l’Assemblée nationale.

Il avait reçu, à l’issue du premier tour, le soutien de Philippe Pascal, candidat soutenu par le reste de la gauche, arrivé troisième.

Raphaël Arnault avait déjà été candidat aux législatives en 2022 sous l'étiquette NPA (Nouveau parti anticapitaliste).

Le futur député Raphaël Arnault avait été convoqué par la police judiciaire pour « apologie du terrorisme » en raison d'un tweet publié le 7 octobre 2023 et, depuis, supprimé où il affirmait que « la résistance palestinienne a lancé une offensive sans précédent sur l'État colonial d'Israël ».

Huit membres de son mouvement la jeune garde ont été mis en examen, soupçonnés d'avoir agressé un adolescent juif en mai à Paris après un meeting propalestinien.

Au sein du camp de La France insoumise, le député sortant David Guiraud a été réélu lors de ce second tour des élections législatives dans le Nord.

Louis Boyard a aussi été réélu dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, devant le candidat soutenu par le RN et Éric Ciotti (31,16%).

La députée LFI sortante Rachel Keke a, en revanche, été battue ce dimanche, dans le Val-de-Marne, face au maire LR de L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun.

Alexis Corbière, l’un des dissidents du mouvement insoumis, a été réélu à l’issue du second tour des élections législatives. Il a rassemblé 57,16 % des voix, ce dimanche juillet, et devance la candidate officielle de La France insoumise et du Nouveau Front Populaire, Sabrina Ali Benali (42,84 %).