Elections européennes : en pleine campagne, Eric Zemmour et Marion Maréchal sont confrontés à une fronde menée par Jean-Frédéric Poisson

Eric Zemmour et Marion Maréchal lors du meeting de lancement de la campagne des européennes du parti Reconquête, au Dôme de Paris - Palais des Sports, le 10 mars 2024.

Reconquête a officiellement lancé sa campagne pour les élections européennes avec un grand meeting organisé le dimanche 10 mars, au Dôme de Paris. La liste de Reconquête récolterait 5 % des intentions de vote aux élections européennes, selon un sondage du 11 mars de l’institut Ipsos pour Le Monde, Science-Po, la Fondation Jean-Jaurès et l’Institut Montaigne. Alors que Marion Maréchal et Eric Zemmour multiplient les interviews dans les médias, la rédaction de L’Opinion révèle que des tensions sont apparues au sein des alliés de Reconquête dans le cadre de la campagne des européennes. Jean-Frédéric Poisson aurait décidé de quitter la campagne et Bruno North a évoqué un « manque de considération » au sujet de leurs thèmes de campagne et pour leurs positionnements dans la liste pour le scrutin européen.

Selon L’Opinion, lors du meeting, deux des trois leaders de l’Alliance des conservateurs étaient absents dont Jean-Frédéric Poisson, chef de Via, la voie du peuple. Dans une interview à Valeurs Actuelles, Jean-Frédéric Poisson a dénoncé le mépris au sein de Reconquête à l’égard de sujets « fondamentaux » et « le silence des instances de Reconquête ». Il a notamment lancé un appel pour un « rassemblement de listes souverainistes ».

Bruno North du Cnip (Centre national des indépendants et des paysans) a aussi transmis une tribune à Valeurs actuelles, selon des informations de L’Opinion. Il regrette que la coopération avec Reconquête soit restée « à l’état de projet ».

Les tensions et les critiques de l’Alliance des conservateurs pourrait fragiliser un peu plus Reconquête dans les sondages, d’après la rédaction de L’Opinion. L'attentat terroriste à Moscou devrait relancer les débats et les thèmes centraux de la campagne des européennes sur la lutte contre le terrorisme.