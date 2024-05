Elections européennes : Emmanuel Macron se dit « prêt à débattre maintenant » contre Marine Le Pen

Emmanuel Macron a indiqué qu'il était prêt à débattre avec Marine Le Pen.

Emmanuel Macron s'est dit « prêt à débattre maintenant » avec Marine Le Pen, en vue des élections européennes du 9 juin pour lesquelles « se joue une partie du destin de la France ». Le président de la République a fait cette confidence dans le cadre d’un entretien au Parisien publié ce samedi.

« Si on pense que c'est une élection où se joue une partie du destin de la France, ce que je crois, il faut débattre. Je suis à sa disposition. La balle est dans son camp », a confié Emmanuel Macron.

Selon le chef de l’Etat, « après l'élection, ce débat n'aura plus d'intérêt : je suis président de la République ».

Emmanuel Macron dénonce dans cette interview « l'ambiguïté lâche du RN » sur la question européenne, déplorant que le « débat » d'idées à l'approche des élections soit « dans la ouate ». D’après le président de la République, « c'est ça le pire : des esprits habitués. Les gens pensent que le RN, ce n'est pas grave ».

Marine Le Pen a réagi ce samedi suite à cette possibilité d’un débat avec Emmanuel Macron :

« Si le président de la République, qui est le chef de l'Etat et non le chef de la majorité, descend dans l'arène électorale, alors il doit s'engager à en tirer les conséquences ».

La représentante du Rassemblement national a récemment confié qu’elle participerait à une débat avec Emmanuel Macron à condition qu'il « mette sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée » après les européennes.

La possibilité d'un débat entre Marine Le Pen et le chef de l’Etat avait été évoquée ces derniers jours dans la presse.

La semaine politique a déjà été marquée par un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella sur France 2 dans le cadre de la campagne des élections européennes.

Valérie Hayer, la tête de liste de la majorité présidentielle, est largement distancée dans les sondages par celle de Jordan Bardella, le candidat du RN.

Reste à savoir si le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron aura bel et bien lieu et sur quelle chaîne de télévision il sera diffusé.