Election présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés au second tour mais l’écart avec Jean-Luc Mélenchon se réduit

Selon l’institut Ipsos, l’écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne cesse de se réduire en cette soirée du dimanche 10 avril.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les finalistes à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon se hisse à la troisième place. L’écart entre le candidat LFI et la représentante du Rassemblement National se resserre en ce dimanche soir, selon des estimations de l’Institut Ipsos.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent en course, ce dimanche soir, à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon s’est hissé à la troisième place avec plus de 20 %. Les partis traditionnels, le PS et LR ont vécu un véritable chemin de croix et un scrutin catastrophique.

Selon l’Institut Ipsos, après un peu plus des deux tiers des suffrages comptabilisés, l’écart entre la deuxième, Marine Le Pen, et le troisième, Jean-Luc Mélenchon, ne cesse de se réduire.

Il resterait même moins d’un point d’écart entre les deux : 23% pour la candidate RN et 22,2% pour le candidat LFI. Cette évolution pourrait être liée au vote des jeunes et des grandes villes.

« Les deux qualifiés sont bien Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon est très proche, et l'écart s'est resserré », selon les précisions de Brice Teinturier, directeur d'Ipsos-Sopra Steria.

La candidate du RN n'affiche plus que 0,8 point d'avance sur le candidat de La France Insoumise en ce dimanche soir.

Les électeurs de gauche désorientés ont massivement opté pour Jean-Luc Mélenchon (autour de 20 %), mais se retrouvent aussi dans une délicate position d’arbitre au second tour entre deux finalistes qu’ils ont rejetés.

Lors de son discours à ses militants ce dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il ne fallait pas donner une seule voix à Marine Le Pen.