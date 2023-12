Égypte : le président Sissi remporte l'élection présidentielle

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, le 16 juillet 2023, à Nairobi, au Kenya

Au pouvoir depuis 2014, le président égyptien a été réélu ce lundi 18 décembre pour six ans

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a remporté l'élection présidentielle en Égypte avec 89,6% des voix, a annoncé lundi l'autorité électorale égyptienne.

La participation a atteint un taux « sans précédent », avec un taux de participation s’élevant à 66,8%, indique le chef de l’autorité, Hazem Badawy. Plus de 39 millions d’électeurs, sur les 67 millions d’Égyptiens, ont voté pour Abdel Fattah al-Sissi, qui dirige l'Égypte depuis une décennie. Aux présidentielles de 2014 et 2018, Abdel Fattah al-Sissi l'avait emporté avec plus de 96% des suffrages.