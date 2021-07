EELV : Eric Piolle serait en tête des parrainages de la primaire écologiste

Le maire de Grenoble, Eric Piolle, du parti Europe Ecologie Les Verts (EELV), pose lors d'une séance photo à Paris, le 30 novembre 2020.

Le maire de Grenoble, Eric Piolle, a obtenu le plus de soutiens dans le cadre des parrainages au sein du processus pour la future désignation du candidat pour la primaire écologiste, selon des informations du Monde.

Un élément clé de la conférence de presse de lancement de la primaire écologiste, le lundi 12 juillet, à Paris n’avait pas été dévoilé. Le nombre de parrainages recueillis par chacun des candidats n’avait pas été communiqué. Hélène Hardy, coorganisatrice, a dévoilé les noms des quatre candidats ayant rassemblé les 28 soutiens requis au sein du vivier de plus de 200 parrains et marraines issus des différents partis écologistes, sans les classer.

Officiellement, les candidats ont pu demander aux organisateurs le nombre des parrainages reçus individuellement, mais aucune liste révélant l’ensemble des chiffres ne devait être rendue publique.

Selon des révélations du Monde, un premier décompte partiel, mené un jour avant la clôture des parrainages, donnait une trentaine de voix à Delphine Batho et Sandrine Rousseau, une quarantaine à Yannick Jadot et plus de cinquante à Eric Piolle.

Le maire de Grenoble est notamment appuyé par l’eurodéputé David Cormand, fort d’une grande influence au sein du parti d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV). 350 élus et personnalités lui ont apporté leur soutien dans une tribune parue le 17 juillet dans Le Journal du dimanche.

EELV pencherait donc vers Eric Piolle plutôt que vers Yannick Jadot.

Le rapport de force lié aux parrainages ne permet pas de faire néanmoins des prédictions sur l’issue de la future primaire EELV.

Le second tour de la primaire se déroulera le 28 septembre.

Trois débats télévisés devraient permettre aux candidats de convaincre les militants et les électeurs.