Dreux : un homme aurait "égorgé" sa femme et ses deux filles

Une femme de 36 ans et ses deux enfants, ont été retrouvés morts ce jeudi matin à Dreux.

Une mère et ses deux enfants ont été retrouvés dans un pavillon à Dreux. L'ex-conjoint et père des victimes est activement recherché pour être auditionné.

Une femme de 36 ans et ses deux enfants, de 13 ans et 1 an et demi, ont été retrouvés morts ce jeudi matin à Dreux dans une maison, selon des informations du Figaro auprès du procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevallier. Les victimes auraient été tuées à l'arme blanche.

A ce stade de l'enquête, confiée à la direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans, plusieurs hypothèses sont envisagées. « Ce dont on est sûr, c'est que les deux enfants sont des victimes. Il convient de déterminer si leur mère peut être est l'auteure d'un double meurtre suivi d'un suicide ou si elle est, elle aussi, victime d'une tierce personne », détaille le magistrat.

Cette mère de deux enfants était séparée de son conjoint. Cet homme avait été condamné en 2021 à douze mois de prison, dont quatre mois de sursis probatoire, pour des violences sur son ex-compagne et sa fille aînée.

Après une période d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, il bénéficiait depuis le début de l'année d'un droit de visite médiatisé à son adolescente.

La victime de 36 ans avait par ailleurs déposé plainte contre lui le 9 mai dernier, après avoir découvert une balise sous sa voiture qu'elle le soupçonnait d'avoir installée, selon le procureur de la République de Chartres.

L'homme, sans emploi, est actuellement recherché par les enquêteurs afin d'être interrogé.

La police judiciaire d'Orléans est en charge du dossier, comme le rapporte France 3.

La macabre découverte a été faite après qu'un ami de la mère de famille a donné l’alerte, il n'avait pas de nouvelles et avait rendez-vous avec elle ce jeudi 25 mai au matin.

D’après RMC, la victime âgée d'une trentaine d'années avait signalé un cambriolage à son domicile ce mercredi 24 mai au soir.

Depuis le début 2023, le juge des enfants avait demandé au juge d'application des peines de lever l'interdiction de contact avec sa fille, afin de mettre en place des visites médiatisées.