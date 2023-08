Donald Trump a collecté plus de 7 millions de dollars pour sa campagne électorale depuis la publication de son mugshot

L'ancien président américain Donald Trump a levé 7,1 millions de dollars de fonds depuis jeudi.

La photographie d’identité judiciaire de Donald Trump prise à la prison du comté de Fulton, en Géorgie le 24 août 2023, a fait le tour du monde dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La photographie (le mugshot) prise par les services du shérif d'Atlanta n’a pas discrédité Donlad Trump aux yeux de ses soutiens. Cette photo d’identité judiciaire prise lors de l'inculpation d'une personne aux Etats-Unis a donné un coup d'accélérateur financier à sa campagne dans le cadre de la course à la Maison Blanche pour 2024. Selon des chiffres révélés par Politico et transmis par l'équipe de Trump, l'ancien président américain a levé 7,1 millions de dollars de fonds depuis jeudi, jour de sa brève arrestation en Géorgie et de la diffusion du fameux cliché.

Le candidat aux primaires des Républicains aux Etats-Unis a donc tiré profit de cette photographie qui a instantanément fait le tour du monde. Vendredi a même été une journée record pour sa campagne en matière de levée de fonds avec 4,18 millions de dollars collectés. Jamais sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024 n'avait amassé autant d'argent en l’espace de 24 heures.

Le financement de la campagne de Donald Trump a été rendu possible grâce aux produits dérivés vendus en ligne (des T-shirts, des posters, des affiches, des casquettes ou des mugs) arborant le mugshot accompagné d’une citation du candidat: « NEVER SURRENDER! » (« NE VOUS RENDEZ JAMAIS »).

L'équipe de campagne de Donald Trump a aussi sollicité les donateurs via l'envoi de mails et de SMS.

Depuis le début du mois d'août, le favori des primaires républicaines a été inculpé pour son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et pour avoir tenté de modifier le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'Etat de Géorgie.