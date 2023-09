Dix-huit ans de prison requis contre le rappeur MHD, jugé aux assises pour meurtre

Le rappeur MHD, lors de l'ouverture de son procès lundi 4 septembre 2023 devant le cour d'assises de Paris

L'avocat général a également requis de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour six autres coaccusés.

Dix-huit ans de prison ont été requis jeudi contre le rappeur MHD, jugé devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre à Paris en 2018 d'un jeune homme, lynché dans le cadre d'un règlement de comptes entre bandes rivales. L'avocat général a également requis de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour six autres coaccusés, dont l’un est jugé par défaut car en fuite. L'avocat général a par ailleurs demandé l'acquittement pour deux derniers hommes.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K, 23 ans, est percuté par une Mercedes, roué de coups et lacéré à l'arme blanche par une dizaine de personnes.

Très vite, les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de comptes entre jeunes de la cité des Chaufourniers, surnommée la « cité rouge », et celle de la Grange aux Belles, dans les XIXe et Xe arrondissements. Selon les enquêteurs, le rappeur MHD, résident des Chaufourniers, aurait traîné la victime qui gisait à terre pour l'écarter de la voiture et lui aurait asséné de violents coups de pied dans la tête, avant de quitter les lieux.

Le rappeur est au coeur de l’enquête car il est le propriétaire de la Mercedes ayant renversé Loïc K. De plus, une des vidéos de la scène prise par un témoin depuis un appartement montre un homme de type africain aux cheveux teints en blond, vêtu d'un survêtement Puma. À cette époque, MHD avait les cheveux peroxydés et était ambassadeur de la marque de sportswear. Certains témoins ont au cours de l'enquête affirmé le reconnaître, des accusations niées par MHD tout au long de l'instruction.