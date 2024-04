Discours de la Sorbonne : "Notre Europe est mortelle, elle peut mourir", avertit Emmanuel Macron

Emmanuel Macron lors de son discours à la Sorbonne le jeudi 25 avril.

Emmanuel Macron s’est exprimé sur l’Europe ce jeudi depuis la Sorbonne. Il a notamment dévoilé sa vision politique de l’UE et ses projets en matière de politique européenne.

Emmanuel Macron s’est exprimé ce jeudi 25 avril depuis la Sorbonne sur l'avenir de l'Union européenne. Selon le président de la République, "notre Europe est mortelle" et court le "risque immense" de se retrouver "reléguée", d'après des informations de France Info.

Le chef de l’Etat a rappelé l’importance de la situation politique actuelle à quelques semaines des élections européennes :

"Mon message d'aujourd'hui est simple : nous devons être lucides aujourd'hui sur le fait que notre Europe est mortelle, elle peut mourir".

Lors de sa longue prise de parole jeudi, le président de la République a notamment évoqué une Europe "dans une situation d'encerclement" face aux grandes puissances régionales.

Emmanuel Macron considère que des choix majeurs doivent être pris pour assurer l’avenir du projet européen :

"Cela dépend uniquement de nos choix, mais ces choix sont à faire maintenant" car "à l'horizon de la prochaine décennie", "le risque est immense d'être fragilisés, voire relégués".

Lors de son discours, Emmanuel Macron a déploré le fait que les valeurs de la "démocratie libérale" européenne soient "de plus en plus critiquées" et "contestées".

Le chef de l’Etat a rappelé l’importance de la défense europénne :

"les événements les plus récents ont démontré l'importance des défenses antimissiles, des capacités de frappe dans la profondeur (...) face à des adversaires désinhibés. C'est pourquoi ce qu'il nous faut faire émerger (...), c'est une défense crédible du continent européen."

Selon le chef de l’Etat, "l'Europe doit savoir défendre ce qui lui est cher avec ses alliés à chaque fois qu'ils sont prêts à le faire, et seuls si c'est nécessaire. Est-ce que pour ça, il nous faut un bouclier antimissile ? Peut-être".

La dissuasion nucléaire française "est par essence un élément incontournable de la défense du continent européen", a-t-il confié.

Face à la menace posée par la Russie, Emmanuel Macron a également insisté sur la nécessité de développer "une capacité européenne de cybersécurité et de cyberdéfense".