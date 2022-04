Deux graffeurs français ont été tués après avoir été percutés par une rame de métro à New York

Un métro new-yorkais passe devant 5 Pointz, un entrepôt couvert de graffitis qui abritait autrefois des ateliers d'artistes.

Le tunnel où ont été retrouvés les corps des deux Français est un lieu connu pour ses graffitis à New York, selon les médias américains.

Deux citoyens français, âgés de 28 et 34 ans et originaires de Toulouse, sont morts fauchés par une rame de métro du quartier de Brooklyn à New York.

« Mercredi 20 avril 2022, à environ 18 h 49 locale, la police a répondu à un appel d’urgence concernant deux personnes percutées par un train » dans une station de métro du quartier de Brooklyn. « Les secours ont constaté la mort des deux hommes sur place », selon les autorités locales. Une enquête préliminaire a déterminé qu’ils avaient été heurtés par un train le matin même ou dans la nuit.

D’après les médias locaux, les deux hommes dont les passeports ont été retrouvés à proximité et qui étaient en possession de bombes de peinture ont été identifiés comme étant Pierre Audebert, 28 ans, et Julien Blanc, 34 ans, deux street artistes français qui réalisent des graffitis ou des fresques dans des espaces urbains.

Le graffeur toulousain Ceet-Fouad, qui collaborait avec eux, leur a rendu hommage en publiant un message sur Instagram :

« Reposez en paix mes frères. Je vous aimerai toujours ».

