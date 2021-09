Deux commissions du Parlement européen proposent d'augmenter la TVA sur la viande et de la supprimer sur les fruits et légumes

Les eurodéputés de deux commissions proposent qu’il soit possible d’appliquer une TVA à 0 % sur les fruits et légumes, et d’appliquer le taux de TVA maximal sur des aliments à l’impact carbone plus important, comme la viande ou les produits laitiers, et moins favorables pour la santé, comme les boissons sucrées souligne Le Monde.

Les Etats membres disposent déjà d’une marge de manœuvre pour décider des taux de TVA qui s’appliquent sur leurs territoires, mais l’Union européenne fixe des seuils et, hormis quelques rares exceptions de « taux spéciaux », une TVA à 0 % n’est pour l’heure pas permise. Certains pays appliquent déjà des taux différenciés, comme l’Espagne, où la TVA sur des produits dits de première nécessité (fruits et légumes, œufs, farine…) est de 4 %, contre 10 % pour celle sur les autres aliments (dont la viande) explqiue Le Monde.