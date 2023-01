Dette publique : Bruno Le Maire prévoit des « réductions de dépenses significatives » pour le budget 2024

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, prévoit des « réductions significatives » dans le budget 2024 afin de réduire le poids de la dette.

Dans le cadre du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la réduction de la dette française est l’un des objectifs du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. La dette publique de la France se dirige vers le seuil des 3.000 milliards d'euros. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Bruno Le Maire, a dévoilé ses objectifs afin d'inverser la tendance d'ici la fin du mandat :

« Avec le Président et la Première ministre, nous sommes déterminés à faire baisser la dette à partir de 2026, et à ramener le déficit public sous les 3 % en 2027 ».

Bruno Le Maire a précisé le contexte économique et financier, tout en insistant sur l’urgence pour réaliser des économies :

« Hier, l’Etat français empruntait à 0%, aujourd’hui à 2,5 %. En conséquence, la charge de la dette est passée de 31 milliards en 2021 à 42 milliards en 2022. Il serait irresponsable de faire peser cette charge sur les générations futures ».

Selon Bruno Le Maire, les chocs du Covid-19 et de la crise énergétique ont conduit à la creuser avec des dépenses significatives.

Pour faire face à cette situation, Bruno Le Maire compte sur une mesure phare, « produire plus que nous ne dépensons. Cela suppose donc de créer plus de richesses : nous sommes en bonne voie puisque notre croissance est positive, que nous avons créé 1,6 million d’emplois en cinq ans et que notre nation est devenue la plus attractive en Europe. Mais cela suppose aussi de freiner la dépense publique ».

Une revue des dépenses va être prochainement engagée afin de « passer au peigne fin » les dépenses publiques de l'Etat, des collectivités locales et du champ social.

« Dès le budget 2024, nous pourrons programmer des réductions de dépenses significatives », espère Bruno Le Maire.

Le ministre de l’Economie a aussi confirmé que la politique du « quoi qu'il en coûte » était bel et bien terminée après avoir permis d'éviter « une vague de faillites, une explosion du chômage dont la France ne se serait pas relevée ».