Des PFAS, substances toxiques, dans la vaisselle jetable en fibres végétales moulées qui remplace le plastique à usage unique

Hamburger

A l’initiative de neuf organisations non gouvernementales dont l’ONG européenne Alliance pour la santé et l’environnement, l’allemande Bund, la britannique ClientEarth et la française Générations futures, une vaste campagne d’analyse des emballages alimentaires et de la vaisselle jetable en papier, carton et fibres végétales moulées a été menée dans six pays européens : Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et République tchèque souligne Le Monde.

Des traces de PFAS ont été retrouvées dans tous les échantillons sélectionnés. , les concentrations les plus élevées sont « systématiquement » trouvées dans les produits en fibres végétales moulées : bols, assiettes ou serviettes fabriqués à partir de canne à sucre, pourtant présentés comme une alternative au plastique à usage unique, biodégradables et/ou compostables ajoute le quotidien.

En France, Générations futures a décidé de lancer une campagne pour demander aux enseignes de fast-food, sandwicheries et boulangeries de « stopper l’usage des PFAS » : A la différence des autres pays, aucune trace de PFAS n’a été détectée dans les sachets de frites vendus par McDonald’s au Danemark car les PFAS y sont interdits.