Dépistage et isolement : Olivier Véran dévoile l'évolution de la stratégie contre la Covid-19 dans les colonnes du Journal du dimanche

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, assiste à une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 15 juin 2021.

Le ministre de la Santé s’est confié au JDD sur les nouvelles étapes de lutte contre la pandémie pour la période estivale. Plusieurs millions d'autotests seront notamment distribués gratuitement sur les plages, dans les campings, les hôtels, les centres de loisirs et les colonies de vacances cet été, selon Olivier Véran.

Olivier Véran s’est confié à la rédaction du Journal du dimanche sur l’évolution de la stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19 pour les mois à venir et pour la période estivale. L'approche française face à la menace du Sars-Cov-2 va évoluer. Le dispositif destiné à « tester-tracer-isoler » les cas positifs va intégrer des nouveautés cet été, selon le ministre de la Santé dans le Journal du dimanche du 20 juin :

« Avec 2 000 à 3 000 cas par jour, ce n'est plus le virus qui nous traque mais nous qui le traquons ».

Olivier Véran a annoncé la distribution massive d’autotests dans les semaines à venir pour la période estivale :

« Nous allons en distribuer sur l'ensemble du territoire. (…) Il ne s'agit pas de remplacer les tests PCR ni les tests antigéniques mais d'ajouter une maille supplémentaire à notre filet ».

Plusieurs millions de kits seront distribués gratuitement sur les plages, dans les campings, les hôtels, les centres de loisirs et colonies de vacances, et les salles de sport.

Près de 500.000 ont par ailleurs été livrés aux préfectures à destination des publics précaires et d'autres stocks d'Etat doivent alimenter certains employeurs des secteurs publics et privés, selon le JDD.

Des référents Covid seront déplouées sur les lieux de vacances :

« On va s'appuyer sur des référents Covid, formés pour accompagner la population (...) sur les lieux de vacances, dans les campings, les colonies ».

En cas de contamination, ces 2 000 « médiateurs lutte anti-Covid » seront capables de réaliser des tests, des enquêtes sanitaires ou de fournir une aide à l'isolement à domicile en secondant les brigades de l'Assurance maladie.

Le traçage va être également amélioré :

« A partir de début juillet et après des expérimentations, une enquête approfondie sera aussi systématiquement effectuée en amont pour savoir qui l'a infectée et dans quelles circonstances. Ce tracing rétrospectif à la japonaise est beaucoup plus efficace », selon Olivier Véran au JDD.

Le respect de l’isolement sera aussi plus suivi :

« Si une personne contaminée par le variant indien refuse de répondre aux équipes de l'Assurance maladie ou de respecter les consignes de mise à l'abri, une alerte est faite aux préfets » qui peuvent « prendre des mesures d'isolement », d’après les précisions du ministre de la Santé.

Ces mesures doivent permettre de tenter de freiner les contaminations et de limiter la propagation du variant Delta en France afin d’éviter un risque de quatrième vague après l’été, lors de la rentrée de septembre.