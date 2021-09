Délinquance des mineurs : la difficile mission de la police des transports en Ile-de-France

Des jeunes multirécidivistes font bondir les chiffres de la délinquance dans les transports en commun, d'après la rédaction du Parisien. Un peu moins d’un mis en cause sur deux traités cette année par les services de la Sûreté régionale des transports (SRT), le pendant judiciaire de la Brigade des réseaux franciliens (BRF), est un mineur non accompagné, selon des informations du Parisien.

Ces jeunes récidivistes font augmenter l’insécurité dans les transports. Noémie Cognard, adjointe au chef de la Sûreté régionale des transports, s’est confiée à la rédaction du Parisien.

La Sûreté régionale des transports est mobilisée afin « d’affaiblir cette délinquance, massive sur notre réseau, par plusieurs canaux. Le premier, via nos groupes d’enquête spécialisés dans les infractions qu’ils commettent : les vols à l’arraché et à la tire. (…) Enfin, le dernier canal, consiste à mettre au jour leur réelle identité afin qu’ils soient, s’ils sont majeurs, traités comme des délinquants majeurs. Pour ce faire, nous avons donc créé en mars 2021 un groupe spécialisé sur les mineurs non accompagnés. (…) Étant donné l’ampleur du réseau francilien, la SRT est à la source de la délinquance francilienne : 20 % de la criminalité s’y déroulent. Nous voyons donc arriver un type de délinquance plus vite que certains arrondissements parisiens. Le phénomène des mineurs non accompagnés délinquants, nous l’avons donc très vite identifié ».