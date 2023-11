David Lisnard, le maire de Cannes, est officiellement réélu président de l'Association des maires de France

David Lisnard a été réélu à la tête de l'Association des maires de France.

Le maire de Cannes, David Lisnard, a été réélu pour un nouveau mandat à la tête de l’Association des maires de France (AMF). D’après des informations de France 3 Côte d'Azur, David Lisnard a été officiellement réélu ce 22 novembre à l'occasion du congrès de l'AMF.

David Lisnard vient d'être réélu pour trois ans à la tête de l'AMF.

Le maire de Cannes avait déposé il y a quelques semaines, « une liste d'union représentative de la diversité géographique, démographique et politique des communes et intercommunalités ».

Selon un communiqué de l'AMF, aucune autre liste n'avait été déposée.

Ce congrès rassemble 10.000 élus et 15 ministres en visite jusqu'au jeudi 23 novembre.

Dans une publication sur Facebook, David Lisnard se confiait récemment sur sa mission à la tête de l’AMF :

« Le mandat bénévole que j’occupe depuis maintenant deux ans est passionnant à plus d’un titre. Il me permet, au cours de mes déplacements dans les assemblées départementales des maires, de recueillir les témoignages et expériences de ces élus de terrain qui sont, par définition et par leur échelon de proximité, au plus près des réalités que vivent les Français, et qui complètent mon vécu colle mes constats ».

