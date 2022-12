Crise énergétique : les parents d’élèves seront prévenus la veille avant une éventuelle fermeture des écoles en cas de coupures d’électricité

Les parents d’élèves seront prévenus la veille avant une éventuelle fermeture des écoles en cas de coupures d’électricité.

Le ministère de l’Education nationale a alerté cette semaine sur de potentielles fermetures d’écoles cet hiver, dans les zones soumises à des délestages d’électricité. Selon des informations du Parisien, les syndicats d’enseignants ont été reçus, ce vendredi 2 décembre, au ministère de l’Education nationale. Le sujet du protocole déployé en cas de fermetures d'écoles suite aux coupures d'électricité cet hiver a notamment été évoqué. Pap Ndiaye a prévenu, ce jeudi, qu’il n’y aurait « pas d’école le matin » dans les régions qui subiront des coupures de courant programmées et ciblées cet hiver.

« Ces deux créneaux du matin, s’ils sont dans une zone qui subit un délestage, auront pour conséquence que la rentrée des élèves le jour concerné se fera en début d’après-midi, avec sans doute un repas qui sera néanmoins prévu pour les élèves qui sont à la cantine ».

Les coupures en question sont prévues, dès le mois de janvier, sur trois plages horaires, de 8 heures à 10 heures, de 10 heures à 13 heures et de 18 heures à 20 heures.

Ce vendredi, le ministère de l’Education nationale a donc précisé aux syndicats le protocole qui sera appliqué.

Les modalités pratiques seront officiellement détaillées dès la semaine prochaine.

Les écoles seront bien fermées en matinée dans les zones impactées. Le périscolaire en revanche fermera plus tôt si la coupure a lieu entre 18 et 20 heures.

Aucune zone ne sera délestée deux fois dans la même journée. Une école ne pourra pas être délestée deux fois dans la même journée, mais elle pourra subir jusqu’à trois délestages tant que durera la période des coupures de courant.

L’information sera transmise aux parents la veille du délestage.

A 15 heures, les zones concernées seront dévoilées et à 17 heures, via le site d’Enedis (monecowatt.fr), il sera possible de savoir quelles écoles seront précisément touchées. Les parents seront alors officiellement informés.

A 19 heures, le préfet communiquera ces informations à la population.

Cette organisation pourrait poser des difficultés à de nombreuses familles et pour les parents.