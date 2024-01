Covid-19 : le variant JN.1 concerne désormais 70 % des contaminations en France

Le variant JN.1 du Covid-19 est aujourd'hui majoritaire en France.

Le variant JN.1 est aujourd'hui majoritaire en France hexagonale, selon Santé publique France et d’après des informations de BFMTV. Dans la période entre le 11 et le 18 décembre 2023, le variant JN.1 représentait entre 67 % et 70 % des séquençages du Covid-19.

D’après de nouvelles données, JN.1 est aussi le variant le plus détecté à l'échelle planétaire. JN.1 a remplacé le variant BA.2.86.

Santé publique France estime que le nouveau variant majoritaire pourrait être plus résistant aux anticorps à cause de ses mutations.

Selon les données du 10 janvier, la circulation du virus du Covid-19 est en baisse, après une recrudescence au mois de décembre.