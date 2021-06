Covid-19 : les soirées tests dans les discothèques repoussées, faute de volontaires

Les discothèques rouvriront en France le 9 juillet.

Les deux soirées test prévues ce weekend dans des discothèques parisiennes pour étudier les risques de transmission du Covid chez des personnes vaccinées ont été repoussées "à une date ultérieure", ont annoncé les organisateur. En effet, ils n'ont pas réussi à recruter suffisamment de volontaires pour mener leur expérimentation.

Les organisateurs - l'agence de recherche ANRS/Maladies infectieuses émergentes en partenariat avec l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) - souhaitaient recruter 4400 Franciliens intégralement vaccinés, âgés de 18 à 49 ans. Le nombre d'inscrits n'était "pas suffisant pour permettre à l'étude d'apporter, dans le contexte épidémique actuel, des résultats concluants", ont-ils déploré dans dans un communiqué.

"Les équipes scientifiques, logistiques et artistiques restent mobilisées et unies sur ce projet pour une expérimentation qui se tiendra à une date ultérieure lorsque toutes les conditions nécessaires à sa réalisation seront favorables et plus propices au temps de la recherche", poursuit le communiqué.

Les discothèques doivent rouvrir le 9 juillet avec différentes mesures sanitaires : vaccination ou test négatif, jauge de 75% du public et port du masque recommandé. L'étude n'avait pas pour but de valider ces mesures ou d'avoir un impact sur le calendrier de réouverture, mais visait à pouvoir éventuellement adapter les restrictions après l'été.

Les soirées devaient être animées par des DJ réputés : le vétéran Laurent Garnier, Étienne De Crécy, Pedro Winter, Kiddy Smile, Chloé, Bambounou, Mad Rey, Roni et Rag.