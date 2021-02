Covid-19 : le Royaume-Uni présente son plan de déconfinement et anticipe un retour à la normale à la fin du mois de juin 2021

Le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d'une conférence de presse virtuelle au 10 Downing Street afin de faire le point sur la pandémie de Covid-19.

Le gouvernement britannique a annoncé ce lundi 22 février viser une réouverture à partir du 12 avril en Angleterre des commerces non essentiels, des pubs et restaurants en extérieur ainsi que des musées fermés actuellement en raison de la pandémie de Covid-19. Le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Boris Johnson devant les députés prévoit quatre étapes majeures.

Les écoles et les universités seront d’abord réouvertes dès le 8 mars. Viendront ensuite la réouverture des commerces non essentiels à partir du 12 avril en Angleterre puis le retour des supporters dans les stades espéré à partir du 17 mai.

L’objectif est de lever les dernières restrictions avant l’été.

Boris Johnson espère un retour à la quasi-normale d'ici fin juin en Angleterre. Le Premier ministre britannique table sur une stratégie de sortie du confinement qu'il veut "prudente" mais "irréversible" et qui commencera donc par la réouverture des écoles début mars.

Le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus durement touché par le coronavirus avec plus de 120.000 morts. Un troisième confinement a été déployé en début d'année face à la hausse des cas de Covid-19 liés à un variant plus contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre. Le Royaume-Uni a déployé un ambitieux programme de vaccination permettant d'anticiper une sortie de crise dans les mois à venir.