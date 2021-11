Covid-19 : le médecin qui a étudié le variant Omicron révèle que les symptômes sont différents de la souche Delta

Un travailleur de la santé se prépare à effectuer un test Covid-19 sur un voyageur à l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg, le 27 novembre 2021

Alors que les cas de contaminations liés à la pandémie de Covid-19 se multiplient en Europe, des précisions viennent d’être apportées par un médecin sur les spécificités de ce nouveau variant. Les personnes infectées par le variant Omicron en Afrique du Sud présentent des symptômes très différents des patients touchés par la souche Delta, selon des révélations d’Angelique Coetzee, la présidente de l'Association médicale sud-africaine et la femme-médecin sud-africaine ayant alerté les scientifiques du gouvernement sur la possibilité d'un nouveau variant.

Les patients qui ont contracté la souche Omicron se plaignent de fatigue, de maux de tête, de maux de gorge et de toux occasionnelle, d’après Angelique Coetzee. Les infections liées au variant Delta, à titre de comparaison, provoquaient des pouls élevés, entraînaient de faibles niveaux d'oxygène et une perte d'odorat et de goût.

Angelique Coetzee a commencé à voir des symptômes du variant Omicron le 18 novembre chez certains patients.

Après des semaines de quasi-absence de patients atteints de Covid dans son cabinet de Pretoria, la capitale et l'épicentre de l'épidémie actuelle en Afrique du Sud, Angelique Coetzee a déclaré qu'elle avait soudainement commencé à voir des patients se plaindre des symptômes peu après la mi-novembre, selon des informations de Bloomberg. Elle a immédiatement informé le Conseil consultatif ministériel du gouvernement sur la Covid-19, et les laboratoires ont identifié la semaine suivante ce nouveau variant.

Dans le cadre d’une interview ce lundi, Angelique Coetzee s’est montrée rassurante sur le potentiel risque posé par ce nouveau variant Omicron :

« Je ne pense pas que cela va se calmer, mais je pense que ce sera une maladie bénigne, espérons-le. Pour l'instant, nous sommes confiants dans notre capacité à la gérer ».

L'Organisation mondiale de la santé est en train d'analyser la nouvelle mutation et a déclaré qu'il est trop tôt pour dire dans quelle mesure elle est transmissible et grave. Elle a appelé les pays à commencer à procéder à des tests pour détecter les infections au variant Omicron.