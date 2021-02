Covid-19 : le confinement entre officiellement en vigueur pour le week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes et dans la métropole de Dunkerque

Le confinement localisé entre officiellement en vigueur pour le week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes, notamment à Nice, et dans la métropole de Dunkerque dès ce 26 février.

Les habitants de Dunkerque et les résidents des Alpes-Maritimes sont officiellement entrés dans la nouvelle phase de confinement localisé. Depuis ce vendredi 26 février à 18 heures, la métropole de Dunkerque et le littoral des Alpes-Maritimes sont officiellement reconfinés jusqu'à lundi matin. Cette nouvelle mesure doit permettre de freiner l’évolution de l’épidémie dans la région face à la menace des variants.

Le confinement concerne donc l'ensemble de la zone littorale du département des Alpes-Maritimes, de Menton à Théoule-sur-Mer. De vendredi à 18 heures au lundi 1er mars à 6 heures, ainsi qu'aux mêmes horaires du 5 au 8 mars, les déplacements non justifiés par un motif dérogatoire sont interdits.

Les déplacements autorisés pour une activité physique ou pour promener ses animaux de compagnie ne peuvent pas dépasser une heure et un rayon de 5 kilomètres autour du domicile.

L'ensemble des commerces (sauf les magasins d''alimentation, les pharmacies, les tabacs, les stations-service) seront fermés pendant ces phases de confinement.

Depuis mardi, les commerces et galeries marchandes de plus de 5.000 m2 ont déjà été contraintes de fermer leurs portes pour deux semaines, seule le « click and collect » est autorisé.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a aussi décidé de déployer de nouvelles mesures. L'accès aux plages de la ville et au trottoir sud de la Promenade des Anglais seront interdits.

Les agglomérations de la communauté urbaine de Dunkerque ainsi que la communauté de communes des Hauts de Flandre sont aussi concernées par ce reconfinement durant le week-end, de vendredi, 18 heures, jusqu'à lundi, 6 heures. Cette mesure sera reconduite le week-end prochain.

Les exceptions au confinement concernent les déplacements professionnels, ceux liés aux achats de produits de première nécessité ou bien encore les déplacements pour des raisons médicales notamment.