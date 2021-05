Covid-19 : la France va classer les pays en trois couleurs pour les voyages

Les voyages devraient reprendre à un rythme faible cet été.

Pourra-t-on voyager cet été, et dans quels pays ? Pour répondre à ces questions, il va falloir encore un peu patienter. Le gouvernement travaille à un système de classification des pays en fonction de l'intensité de l'épidémie de Covid-19, a indiqué ce samedi le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Cette liste, destinée notamment aux Français qui souhaitent voyager à l'étranger cet été, devrait aboutir "d'ici la fin du mois", a précisé à l'AFP l'entourage du secrétaire d'État.

"S'agissant des pays qui sont hors de l'espace européen, (...) il y a certains pays, on le voit, où les variants sont encore très actifs, (...) et donc on va travailler sur des listes et des couleurs. Il y aura les pays verts, les pays orange, les pays rouges", a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne sur Europe 1. "Nous travaillons à ces listes au sein du gouvernement et aussi avec nos collègues européens", a-t-il ajouté.

Concernant les pays en vert, "il y en a cinq ou six seulement", a prévenu Jean-Baptiste Lemoyne, "mais au fur et à mesure (de la décrue de la troisième vague) ça va s’élargir".