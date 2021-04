Covid-19 : la barre des trois millions de morts officiellement franchie

Le nombre de décès quotidiens dus au Covid-19 est reparti à la hausse.

Le nombre moyen de décès était de plus de 12.000 par jour la semaine dernière.

Plus de 3 millions de morts du Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Ce bilan, probablement sous-évalué du fait du manque de transparence de certains pays mais également de la difficulté, dans les pays les plus pauvres, de comptabiliser les décès dus à la maladie, est amené à s'alourdir, les décès dus au Covid-19 dans le monde entier augmentant à nouveau. C'est particulièrement le cas au Brésil et en Inde qui font face à une hausse fulgurante des contaminations.

Alors qu'il a fallu plus d'un an pour que le nombre de décès dus au coronavirus atteigne 2 millions, le million suivant a été comptabilisé en trois mois environ. Après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse dans le monde, avec en moyenne plus de 12.000 morts par jour la semaine passée, observe l'AFP.

En France, le nombre officiel de décès a dépassé cette semaine les 100.000 morts.

