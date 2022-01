Jean Castex, ce lundi soir sur France 2, a annoncé des simplifications du protocole de tests dans les écoles.

Avant le mouvement de grève dans les écoles pour la journée de jeudi, le Premier ministre s’est exprimé sur le plateau de télévision de France 2 ce lundi soir. Jean Castex a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas fermer les écoles, ni alléger les tests :

« On va procéder à un certain nombre de simplifications : notre objectif est de laisser au maximum les écoles ouvertes. Si on fermait une classe au premier cas, compte tenu de l'explosion d'Omicron, en quelques jours, toutes les écoles de France et de Navarre seraient fermées. Quand un cas positif est testé dans une classe, (...) on ne demande pas tout de suite de venir chercher les enfants, on attendra la sortie ».

Plutôt qu'un test PCR suivi de deux autotests pour les enfants cas contacts, trois autotests suffiront donc dorénavant. Une seule attestation contre trois actuellement sera demandée aux parents.

Jean Castex a donc présenté trois dispositifs de simplification concernant le protocole sanitaire dans les écoles.

Lorsqu’un cas positif sera détecté dans une classe, on ne demandera plus aux parents de venir chercher tout de suite leur enfant, « on attendra la sortie scolaire ».

Si l’enfant est cas contact, il n'aura plus besoin de faire trois tests, dont un PCR ou antigénique. « Il pourra recourir à trois autotests », selon le Premier ministre.

Les parents n’auront pas besoin de produire une attestation pour chaque test négatif dorénavant.

« On va demander une attestation une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants », selon Jean Castex.

Le Premier ministre a précisé que 11 millions d'autotests allaient être livrés dans les pharmacies cette semaine.

Il a expliqué les raisons pour lesquelles les autotests ne sont pas directement attribués aux écoles :

« Si je les mets ans les écoles, je risque d'en mettre beaucoup dans des écoles qui n'en ont pas besoin et pas assez dans celles qui en ont besoin ».