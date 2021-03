Covid-19 : Gabriel Attal évoque un possible retour à une vie plus normale "peut-être dès la mi-avril"

Alors que la campagne vaccinale se poursuit, l'exécutif espère "un retour à une vie plus normale (...) peut-être dès la mi-avril", même si entre temps auront lieu "des semaines de gros temps", selon les précisions ce mercredi du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche : peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous nous préparons", selon Gabriel Attal. Il a également évoqué "des dispositifs et des protocoles qui pourraient permettre de rouvrir prudemment mais sûrement le pays dans les prochains temps".