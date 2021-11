Covid-19 : Elisabeth Borne appelle les entreprises à se "remobiliser" sur le respect des gestes barrières

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a lancé un appel ce lundi auprès des entreprises, des dirigeants et des travailleurs afin de se "remobiliser" sur la question du respect des gestes barrières pour lutter efficacement contre la menace de la cinquième vague de la pandémie de Covid-19. Elisabeth Borne s'est exprimée sur ce sujet lors d'une visite au siège de L'Oréal à Clichy ce lundi 22 novembre :

"En entreprise, il faut se remobiliser sur ce respect des gestes barrière, remettre le masque en réunion, quand on est dans des espaces partagés... C'est très important à un moment où on voit que l'épidémie repart".

La ministre a précisé qu'elle avait souhaité venir, pour ce déplacement, dans une entreprise "qui applique avec beaucoup de rigueur" le protocole sanitaire en entreprise.



Selon Elisabeth Borne, ce protocole "définit les règles qu'il faut appliquer: en premier lieu le port du masque, mais aussi toute une série de règles sur l'utilisation du gel hydroalcoolique, sur le respect des distances".

Elle déplore "un certain relâchement" dans l'application du protocole et des gestes barrières. La ministre a indiqué que des contrôles plus ciblés de l'Inspection du travail sur le respect du protocole seront effectués.

Elisabeth Borne a surtout évoqué l'importance du respect du protocole en entreprises et des gestes barrières afin d'éviter de futures potentielles contraintes en cas de dégradation de la situation épidémique en France, dans les semaines et les mois à venir :





"On aurait tous envie de passer à autre chose mais finalement, porter le masque, utiliser le gel hydroalcoolique, respecter les distances, c'est ce qui va nous permettre de faire face à cette cinquième vague en évitant d'avoir des contraintes plus fortes".