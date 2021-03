Le gouvernement va « prendre, dans les territoires les plus touchés » par l'épidémie de Covid-19, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France, « des mesures supplémentaires » qui seront annoncées jeudi à 18 heures.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé, ce mercredi 17 mars, que des mesures plus contraignantes pouvant aller « jusqu'au confinement » devraient être annoncées jeudi par le Premier ministre, Jean Castex, lors d’une nouvelle conférence de presse à 18 heures. L'Ile-de-France, les Hauts-de-France et certains départements sont concernés.

Gabriel Attal s’est exprimé à l’issue du Conseil des ministres. D'ici là, « des concertations seront menées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France et dans les départements contigus à ces régions, pour recueillir l'avis des élus sur les mesures envisagées ».

Le confinement doit permettre de freiner l'épidémie face à l'influence et à la propagation des variants.

Emmanuel Macron effectue une visite ce mercredi dans un service de réanimation au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, avant de rencontrer plusieurs élus locaux à la mairie de la ville.