Covid-19 : Boris Johnson annonce que le variant britannique est plus meurtrier que le virus original

Le variant britannique de la Covid-19 qui est considéré comme plus contagieux pourrait être directement lié à une plus forte mortalité, selon les déclarations du Premier ministre, Boris Johnson, ce vendredi 22 janvier :

« Il semble également maintenant qu'il existe des preuves que le nouveau variant, le variant qui a été identifié pour la première fois à Londres, et le sud-est (de l'Angleterre), peut être lié à un degré plus élevé de mortalité ».

Boris Johnson a également tenu à préciser que les vaccins contre la Covid-19 restent « efficaces contre l'ancienne variante du coronavirus et cette nouvelle variante ».

Le Royaume-Uni a été confronté à des chiffres de contaminations et de décès très inquiétants ces dernières semaines suite à la multiplication des cas et face à l'impact de ce nouveau variant. La plus grande contagiosité de ce variant de la Covid-19 entraîne un plus grand nombre de décès notamment suite au fait que plus de personnes soient contaminées que lors des précédentes vagues du coronavirus en mars notamment.