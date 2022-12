Coupe du monde : les commerçants des Champs-Elysées sont très inquiets avant le match France - Maroc et redoutent des débordements

Des supporters du Maroc célèbre la victoire de leur équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar contre le Portugal sur l'avenue des Champs Elysées à Paris, le 10 décembre 2022.

La France et le Maroc vont s’affronter mercredi soir lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de football au Qatar. En cas de victoire, les Bleus pourraient rejoindre l’Argentine de Lionel Messi ou la Croatie de Luka Modric en finale dimanche prochain.

Jusqu’à 20.000 supporters des Lions de l’Atlas et des Bleus ont déferlé sur les Champs-Elysées ce samedi soir après les victoires de la France et du Maroc face à l’Angleterre et à l’Espagne. La fin de soirée a été marquée par une centaine d’interpellations dans la capitale. Ces débordements qui inquiètent aujourd'hui les commerçants des Champs-Elysées. Un dispositif spécial sera déployé par les forces de l’ordre mercredi soir pour assurer la sécurité sur la plus belle avenue du monde.

Habitués à ce genre de rassemblements, de nombreux commerçants vont fermer plus tôt sur les Champs-Elysées par mesure de précaution. Certains restaurateurs vont fermer leurs portes vers 22h30 afin d'éviter les dégradations.

Ciblés par des casseurs, les commerçants des Champs-Elysées ont déjà connu ce genre de situation, notamment en 2019 lors du mouvement des Gilets jaunes, 70% des enseignes avaient été dégradées.