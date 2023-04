Coupe de France : Macron ira bien saluer les joueurs mais avant leur entrée sur la pelouse

Emmanuel Macron sera bien présent au Stade de France ce samedi soir pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse.

Emmanuel Macron sera bien présent au Stade de France ce samedi soir pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Le chef de l'État s'attend à un accueil très hostile avec de nombreuses manifestations de contestation programmées en dehors du stade mais aussi des actions de protestation à l'intérieur de l'enceinte par des opposants à la réforme des retraites.

L'entourage du chef de l'État a confirmé au Figaro que la rencontre entre le président et les deux effectifs se ferait dans les couloirs ou les vestiaires du Stade de France : «Alors que les sifflets font partie d'un certain folklore au stade de France, le président de la République a toujours respecté la tradition du salut des joueurs qu'il a réinstaurée. Pourtant, cette année, force est de constater la volonté de certains responsables politiques et syndicaux d'orchestrer un événement visant à détourner l'attention de la soirée non plus sur les joueurs, le match, la Coupe, l'esprit sportif et festif mais sur un combat politique. Le chef de l'État saluera donc les joueurs, comme il l'a toujours fait depuis 2017, avant leur entrée sur le gazon.»