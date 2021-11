Congrès LR : Valérie Pécresse va faire diffuser 200.000 tracts de 4 pages

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

Le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini, croit aux "bonnes vieilles méthodes" pour gagner une élection souligne le Journal du Dimanche.

Stefanini a donc fait imprimer à 200.000 exemplaires un tract de quatre pages, intitulé "le courage de dire et la volonté de faire", que ses troupes ont reçu pour consigne de distribuer à partir de vendredi sur le terrain, par tractage et dans les boites aux lettres. Ce document détaille ses propositions sur trois pages denses et reprend les principales formules choc de la candidate au congrès des Républicains, de "Emmanuel Macron a cramé la caisse" jusqu'à "il y a un lien entre immigration et terrorisme".

L'opération s'appelle «Six jours pour convaincre» précise Le Figaro. Le document est titré «le courage de dire et la volonté de faire».

Dans ce texte, la candidate «assume» de mettre en avant le «lien entre immigration et terrorisme»